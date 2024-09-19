В Нижнем Тагиле заморозили стройку культурно-образовательного центра на ГГМ

Администрация Нижнего Тагила заморозила строительство культурно-образовательного центра (КОЦ) на ГГМ. Работы по возведению двух корпусов выполняло МУП «Тагилдорстрой», но сейчас проект решили приостановить до 2025 года. С 1 октября по 31 декабря 2024 года на строительной площадке будет находиться охрана, сообщает ИА «Все новости».

«Культурно-образовательный центр на ГГМ будет достроен в 2025 году. Строительство приостановлено временно. Решение вызвано удорожанием материалов и работ. Подготовлены изменения в проект для прохождения государственной экспертизы. Необходимые средства заявлены в корректировке бюджета», — уточнили в пресс-службе администрации города.

Известно, что на последние этапы строительства КОЦ предусмотрен бюджет в размере более 330 млн рублей, а также около 400 тысяч рублей на охрану территории.

Отметим, что строительство КОЦ началось в апреле 2023 года и не может завершиться до сих пор. В начале стройки график сдвинулся примерно на месяц из-за обнаруженного строителями скального грунта, на который они наткнулись при прокладке водовода. Дальше — плохие погодные условия и удорожание строительных материалов.

Изначально общая стоимость контракта составляла 452,5 млн рублей. Центр дополнительного образования детей из двух корпусов должен был быть готов к 21 ноября 2024 года.

В двух корпусах КОЦ разместятся актёрские студии, музыкальные кружки, творческие мастерские, а также исследовательские лаборатории и научные пространства. Прилегающая территория будет полностью благоустроена и оснащена детскими игровыми и спортивными площадками.