В Нижнем Тагиле «заминировали» станцию скорой помощи (ВИДЕО) 

Днём 14 ноября в Нижнем Тагиле оперативные службы перекрыли движение по улице Газетной в сторону станции скорой помощи.

«Движение было перекрыто автомобилем ППСП, я спросила, можно ли проехать, сотрудник полиции вышел из машины и сказал, что нет. Я спросила почему, он ответил, что заминировано здание, но какое именно, не сказал», — рассказала журналистам тагильчанка Светлана.

Источник АН «Между строк» сообщил, что поступило сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве в районе станции скорой помощи. Позже злоумышленник был установлен и задержан. По словам собеседника редакции, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и пояснить свои действия не смог.

В пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» обещали прокомментировать ситуацию по итогам проверочных мероприятий.