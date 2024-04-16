В Нижнем Тагиле заменят 13 лифтов по новой схеме финансирования — в рассрочку — в тех домах, где собирают средства на капитальный ремонт на спецсчета. Об этом сообщил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

«Мы начали реализацию нового механизма финансирования замены лифтов. Впервые в нашем регионе меняем лифты в рассрочку в домах, которые собирают средства на капитальный ремонт на спецсчета. Уже заключены первые договоры в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Краснотурьинске. Новый механизм замены лифтов, отработавших назначенный срок службы, в рассрочку позволит оперативно установить современное лифтовое оборудование, даже если у собственников нет возможности оплатить всю работу сразу», — отметил Николай Смирнов.

Правительство региона уже направило 16 млн рублей на поддержку нового механизма финансирования замены лифтов. Кроме Нижнего Тагила, по новой схеме финансирования заменят четыре лифта в Екатеринбурге и один в Краснотурьинске.

При заключении таких договоров собственники оплачивают 30% от стоимости договора со специального счёта, после чего новый лифт вводится в эксплуатацию. Далее власти региона предоставляют субсидию за счёт бюджетных средств в размере не более 30% от договора. Оставшиеся 40% стоимости будут оплачены равными долями ежемесячно в течение пяти лет за счёт уплачиваемых взносов на капитальный ремонт.

Напомним, по поручению губернатора Евгения Куйвашева в Нижнем Тагиле и Екатеринбурге заменят 265 лифтов. В рамках программы «Формирование современной городской среды на территории Свердловской области» Екатеринбург получил на эти цели 291,4 млн рублей, Нижний Тагил — 34,36 млн рублей.