В Нижнем Тагиле залетевший на соседский балкон непотушенный окурок стал причиной пожара

В минувшую субботу около 15:00 в 9-этажном доме по адресу Победы, 51 произошёл пожар: на балконе сгорело домашнее имущество. Как сообщили АН «Между строк» в отделе пропаганды и надзорной деятельности МЧС, причиной пожара стала не совсем обычная ситуация: брошенный с балкона непотушенный окурок залетел на балкон 7-го этажа. Хозяин квартиры, где загорелся балкон, в это время спал. Очевидцы, увидев дым, вызвали пожарных и позвонили хозяйке квартиры. Прибежав домой, женщина разбудила мужа, и супруги подручными средствами потушили возгорание.