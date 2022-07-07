В Нижнем Тагиле закрывающийся «Мегамарт» устроил финальную распродажу. Люди массово скупают «акционку» и часами стоят в очередях (ВИДЕО)

В Нижнем Тагиле в сети магазинов «Мегамарт» проходит финальная распродажа по случаю закрытия торговых точек. Накануне в «Мегамарте» в ТРЦ «Кит» к 18:00 нашего журналиста встретили полупустые полки и огромные очереди на кассах.

Сейчас в магазинах закрывающейся сети со скидкой можно приобрести посуду, одежду, игрушки, колготки, носки, товары для новорожденных, а также алкоголь и кондитерские изделия. Несмотря на скудное количество позиций участвующих в акции, покупатели сметают с полок магазинов всё подряд.

При этом полки с «акционкой» каждый день пустеют, но люди продолжают приходить в магазины в поисках скидок. Продавцы-кассиры не справляются с потоком клиентов. Очереди из людей и тележек растянулись вдоль пустых стеллажей, что мешает нормальной работе магазина.

«Мы пришли в магазин где-то в 17:30 и уже больше часа стоим в очереди. В магазине душно и куча народу. Складывается ощущение, что начался какой-то апокалипсис», — поделилась впечатлениями с журналистом АН «Между строк» посетительница магазина.

Заметно опустели и полки с алкогольной продукцией. Впрочем, на момент съёмки количество покупателей в отделе было не очень большим.

После закрытия «Мегамарт» станет частью розничной сети магазинов «Магнит». Напомним, что в июле 2021 года стало известно, что «Магнит» приобрёл холдинг Dixy Holding Limited, в который входили розничная сеть супермаркетов «Дикси» и уральская сеть «Мегамарт».