В Свердловской области магазины «Мегамарт» переименуют в «Магнит»

В Свердловской области группа компаний «Магнит» увеличит количество своих магазинов за счёт гипермаркетов «Мегамарт», сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на директора Уральского округа розничной сети «Магнит» Сергея Олейникова.

Напомним, в июле стало известно, что «Магнит» приобрёл холдинг Dixy Holding Limited, в который входили розничная сеть супермаркетов «Дикси» и уральская сеть «Мегамарт».

«Сегодня мы развиваем два больших формата — супермаркеты “Магнит Семейный” и суперсторы “Магнит Экстра”. С приобретением “Дикси” мы существенно увеличили количество больших форматов в Свердловской области. В сделку вошли гипермаркеты, работающие сегодня в области под брендом “Мегамарт”. Вскоре мы переформатируем их в супермаркеты “Магнит Семейный” или суперсторы “Магнит Экстра”», — рассказал Сергей Олейников.

На данный момент в Нижнем Тагиле работают три магазина «Мегамарт» (на Вагонке, Вые и ГГМ) и один «Минимарт» на ГГМ.