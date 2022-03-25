В Нижнем Тагиле закрывается кинотеатр «Россия» 

Кинотеатр «Россия» на Вагонке работает последние две недели. Собственники приняли решение закрыть старейший в Нижнем Тагиле кинотеатр с 11 апреля. Об этом АН «Между строк» рассказал один из учредителей Сергей Южаков.

«Сложная для кинотеатров ситуация тянется ещё со времён локдауна. Уже как полгода мы нормально не работаем. А сейчас и вовсе непонятно, как работать кинотеатрам, если в прокат не идут новые фильмы. Спрос и так снизился, а сейчас работать просто нерентабельно. Очень тяжело держаться на плаву в такой нестабильной ситуации», — говорит один из учредителей кинотеатров «Россия» и «Родина» Сергей Южаков.

Напомним, ранее крупнейшие кинокомпании Warner Bros., Sony Pictures, Walt Disney Company и Pixar приостановили сотрудничество с российскими прокатчиками. Как ранее рассказали АН «Между строк» руководители тагильских кинотеатров, такие санкции серьёзно ударят по отрасли, поскольку большую часть выручки всегда приносили зарубежные фильмы и голливудские блокбастеры.

Сергей Южаков также добавил, что надежда на то, что работа кинотеатра в будущем будет возобновлена, есть. Всё зависит от дальнейшего развития ситуации в стране и мире. Поэтому собственники кинотеатра пока не определились с тем, как поступить с сотрудниками — их судьба решится в ближайшие дни.

Сейчас учредители решают, что делать с кинотеатром «Родина».

Кинотеатр «Россия» в Дзержинском районе на проспекте Вагоностроителей открылся в 1963 году. Будучи первым широкоформатным кинотеатром в городе и Свердловской области, «Россия» демонстрировала лучшие советские и зарубежные фильмы, принимала на своей сцене звёзд советского кино и каждый год чествовала миллионного зрителя. За 40 лет своего существования кинотеатр стал культурным центром Вагонки, отмечается на сайте учреждения.

Примечательно, что в 2003 году кинотеатр уже закрывался из-за физического износа технического оборудования и самого здания. А в 2008 году он возобновил работу в составе большого культурно-развлекательного центра. Летом 2020 года кинотеатр «Россия» начал работать под брендом компании «Премьер Зал».