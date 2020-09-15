В Нижнем Тагиле закрывается единственный гипермаркет Metro 

Торговая сеть немецкого ретейлера мелкооптовых гипермаркетов Metro Cash & Carry заявила о закрытии своего единственного гипермаркета в Нижнем Тагиле. Об этом АН «Между строк» рассказали сотрудники торговой точки, добавив, что часть персонала покинет компанию уже 30 сентября.

«Сегодня мы узнали, что наш магазин закрывается. Нам сообщили, что часть сотрудников покинет компанию 30 сентября, а часть будет работать до декабря, так как товарные остатки надо перераспределить по другим филиалам. Нам предлагают очень хорошие условия по сокращению, гораздо лучше, чем требует Трудовой кодекс», — рассказала сотрудница Metro в Нижнем Тагиле.

Как сообщает портал Retail, решение о закрытии руководство приняло из-за слабых операционных экономических показателей. После закрытия гипермаркета в Нижнем Тагиле Metro Cash & Carry рассчитывает, что часть покупательского трафика будет перераспределена в ближайший магазин, расположенный в Екатеринбурге. В частности, профессиональным клиентам будет предоставлена возможность закупок товаров на прежних условиях. В компании подчёркивают, что сотрудникам закрывающегося магазина будет оказана всесторонняя поддержка, сейчас их порядка 60 человек.