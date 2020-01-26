В Нижнем Тагиле закрыли движение транспорта на улице Монтажников

В Нижнем Тагиле 26 января закрыли движение транспорта на участке улицы Монтажников от улицы Константина Заслонова до Большевистской. Соответствующее постановление за подписью главы города Владислава Пинаева было опубликовано на официальном городском портале.

В документе сообщается, что движение перекроют в связи с проведением земляных работ по прокладке газопровода низкого давления.

Объезд ремонтируемого участка будет осуществляться по улицам Константина Заслонова, Байдукова и Большевисткой.