В Нижнем Тагиле заключённым женщинам разрешат жить вместе с детьми

Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний (ГУ ФСИН) Свердловской области запустило пилотный проект, в рамках которого заключённым женщинам в тагильской ИК-6 разрешат жить вместе с их детьми. На совместное проживание будут переведены только те осуждённые, которые не нарушают правила внутреннего распорядка. После прохождения специальной комиссии их поселят в отдельное здание. Там у каждой семьи будут отдельные комнаты, кухня и санузел.

«В доме ребёнка матерям будут помогать специалисты: воспитатели, социальный работник, медицинский персонал, — рассказала ТАСС начальник дома ребёнка Анна Шахрай. — Матери со своими детьми будут проводить ночь, будут заниматься с ними в выходные, то есть полностью их обслуживать, только питание будет осуществлять дом ребёнка. Матери будут уходить на работу, а потом забирать своих детей. На данный момент мы рассчитываем на 13 матерей и детей».

Сегодня в ИК-6 находятся 54 ребёнка в возрасте до трёх лет. По словам Анны Шахрай, большинство поступающих в колонию женщин не имеют навыков воспитания детей, поэтому новый проект им поможет. Полностью реализовать проект планируется к 2020 году.