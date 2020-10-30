В Нижнем Тагиле зафиксировано 39 новых случаев коронавируса

За последние сутки в Нижнем Тагиле коронавирусной инфекцией заразились 39 человек, всего в Свердловской области зарегистрировано 284 новых случая коронавируса, сообщает региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.

Кроме тагильчан, диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+79), Алапаевска, Асбеста, Ачитского городского округа, Бисерти, Богдановича, Белоярского городского округа, Верх-Нейвинского, Верхней Салды, Верхней Пышмы, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Ирбита и Ирбитского района, Краснотурьинска, Каменска-Уральского и Каменского района, Качканара, Красноуфимска и Красноуфимского района, Красноуральска, Камышлова, Кушвы, Нижнесергинского района, Невьянска, Нижней Туры, Нижней Салды, Первоуральска, Ревды, Рефтинского, Североуральска, Серова, Сысертского городского округа, Сухого Лога, Тавдинского, Тугулымского, Талицкого городских округов, посёлка Уральский. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 35 934.

«Состояние 277 госпитализированных оценивается как тяжёлое, 222 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 138 — на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу № 40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, — 1005. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. Выписан 301 человек. Общее число выписанных достигло 28 013. Зарегистрировано 7 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев — 766», — сообщили в штабе.

В России за последние сутки выявлено 18 283 новых случая коронавируса, зафиксировано 355 летальных исходов, полностью выздоровели 14 519 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 599 976 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 27 656 летальных исходов, выздоровели 1 200 560 человек.