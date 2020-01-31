В Нижнем Тагиле зафиксирован случай заражения «свиным гриппом»

В период с 6 по 29 января в городе зафиксировано 11 случаев гриппа, из них один — типа H1N1, «свиной грипп». Об этом сегодня на профильном совещании в мэрии сообщила заместитель начальника нижнетагильского Роспотребнадзора Ольга Котова. Также выявлен ещё один случай заражения вирусом гриппа А3. Очаги последнего выявлены в школе № 77 и спортивной школе «Спутник». Также в Роспотребнадзоре уточнили, что показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ существенно ниже порогового эпидемического уровня и не достигли даже прошлогодних значений, но в настоящее время наблюдается рост числа заболевших.

«По Нижнему Тагилу за неделю нами выявлено 1970 случаев ОРВИ и гриппа, что на 20% выше, чем за прошлый аналогичный период, — отметила медик. — Наблюдается рост заболеваемости во всех детских возрастных группах, у взрослого населения уровень остался прежним».

Замглавы города по соцполитике Валерий Суров отметил, что на данный момент число заболевших ОРВИ и гриппом в 1,4 раза меньше, чем в прошлом году, но нужно быть готовыми к тому, что рост заболеваемости будет прогрессировать.

«Кроме этого, уже в узком кругу руководители лечебно-профилактических учреждений обсудили вопросы, связанные с подготовкой к возможному завозу на территорию города нового подтипа коронавируса. В ближайшие дни медикам предстоит провести корректировку существующего комплексного плана мероприятий на случай появления заболеваний, имеющих международное значение», — сообщает пресс-служба муниципалитета.

Напомним, на этой неделе в инфекционную больницу Нижнего Тагила госпитализировали двух местных жительниц с подозрением на заражение новой коронавирусной инфекцией из Китая. Врачи считают, что это ОРВИ, однако пациентки всё же сдали анализы, они будут готовы через 5 дней. В качестве лечения медики назначили им жаропонижающие и противовирусные лекарства.

По последним данным ВОЗ, коронавирусом заражены более 9 тысяч человек, 213 погибли. Случаи заболевания были зафиксированы почти в двух десятках стран, включая США, Германию, Францию, ОАЭ, Сингапур и Австралию. В России подтверждённых диагнозов зафиксировано не было. Из-за вспышки вируса авиакомпании по всему миру начали частично отменять полёты в Китай.