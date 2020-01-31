«Находилась в Пекине с ноября». В Нижнем Тагиле госпитализировали ещё одну девушку с подозрением на коронавирус

В инфекционную больницу Нижнего Тагила госпитализировали уже вторую местную жительницу с подозрением на заражение новой коронавирусной инфекцией из Китая. Как рассказал АН «Между строк» источник в медучреждении, 22-летняя девушка находилась в Пекине с ноября. После прилёта домой она почувствовала слабость, поднялась температура, заболело горло.

Утром 31 января её положили в отдельную палату к девушке с такими же симптомами. Врачи считают, что это ОРВИ, однако пациентки всё же сдали анализы, они будут готовы через 5 дней. В качестве лечения медики назначили им жаропонижающие и противовирусные лекарства.

По последним данным ВОЗ, коронавирусом заражены более 9 тысяч человек, 213 погибли. Случаи заболевания были зафиксированы почти в двух десятках стран, включая США, Германию, Францию, ОАЭ, Сингапур и Австралию. В России подтверждённых диагнозов зафиксировано не было. Из-за вспышки вируса авиакомпании по всему миру начали частично отменять полёты в Китай.

Напомним, в стационарах Нижнего Тагила введён карантин из-за сезонного роста заболеваемости гриппом, ОРВИ и пневмонией. Медучреждения Свердловской области готовятся к приёму пациентов, заражённых коронавирусом. Персонал больниц внепланово проверяют.

Позднее госпитализацию первой пациентки прокомментировал пресс-секретарь областного Минздрава Константин Шестаков.