Свердловская область готовится к вспышке эпидемии коронавируса. В больницах Нижнего Тагила введён карантин

В стационарах Нижнего Тагила введён карантин из-за сезонного роста заболеваемости гриппом, ОРВИ и пневмонией.

«Данная мера необходима, прежде всего, для пациентов, находящихся на лечении в стационаре. Любая инфекция, занесённая посетителями и попавшая в ослабленный организм пациента, может привести к различным негативным последствиям», — пояснили АН «Между строк» в пресс-службе ЦГБ № 1.

Профилактические мероприятия также проходят в Демидовской больнице и ЦГБ № 4.

Между тем медучреждения Свердловской области готовятся к приёму пациентов, заражённых коронавирусом. Как рассказали «Комсомольской правде» в региональном отделении Роспотребнадзора, персонал больниц внепланово проверяют. За прошедшие сутки в Екатеринбурге и других крупных города проверили 16 объектов. По данным ведомства, пока в регионе случаев заболевания коронавирусом не обнаружено.

«В Свердловской области проводится комплекс мероприятий по профилактике вируса. Во-первых, это работа в аэропорту. Усилен контроль рейсов из Китая: двойной тепловизионный контроль, анкетирование на борту и информирование в аэропорту. Во-вторых, делаем ежедневный мониторинг всех случаев людей с респираторными заболеваниями», — рассказала «Комсомольской правде» начальник отдела надзора на транспорте и санитарной охраны регионального управления Роспотребнадзора Светлана Перминова.

Уточняется, что в регион поступили тесты на новый тип коронавируса 2019-nCoV. Пока специалисты действуют по отработанному алгоритму: пациент с признаками заболевания и подтверждённым фактом пребывания в КНР изолируется и госпитализируется. В медицинском учреждении у него берут анализ, материал передаётся в Центр гигиены и эпидемиологии. Там проводится лабораторное исследование. Подтверждающее лабораторное тестирование идёт в НИИ Роспотребнадзора.

Напомним, власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни — это коронавирус 2019-nCoV. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.

По последней информации, число погибших от нового вируса достигло 132 человек.