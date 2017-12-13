В Нижнем Тагиле зафиксирован рост числа ВИЧ-инфицированных

За 10 месяцев текущего года в Нижнем Тагиле отмечен рост числа зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Об этом сообщает Novygorod.info со ссылкой на Нижнетагильский отдел управления Роспотребнадзора по Свердловской области. По данным ведомства, вновь выявлено 524 случая ВИЧ-инфекции (в том числе трое детей до 17 лет). При этом показатель заболеваемости составил 141 случай на 100 тысяч населения, что соответствует уровню заболеваемости в прошлом году и выше на 10,9% среднего многолетнего уровня. По мнению специалистов Роспотребнадзора, такая ситуация может быть расценена как неблагополучная.

«В эпидемический процесс ВИЧ-инфекции вовлечены все социальные и возрастные группы населения, мужчины и женщины в структуре составляют примерно равные доли. В возрастной структуре преобладает трудоспособное население (20-49 лет) — более 85% от выявленных за 10 месяцев 2017 года», — сообщают медики.

Отмечается, что диспансерным наблюдением за 10 месяцев 2017 года охвачено лишь 60% состоящих на учёте больных.

На прошлой неделе в Нижнем Тагиле была создана координационная комиссия по профилактике социально значимых заболеваний и санитарно-эпидемиологическому благополучию, в которую вошли представители мэрии, главврачи городских больниц, а также сотрудники Роспотребнадзора и Минздрава Свердловской области.