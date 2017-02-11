В Нижнем Тагиле задержан похититель женских шуб

В начале февраля из закрытого служебного кабинета Демидовской городской больницы была похищена женская шуба. Сотрудник медучреждения оценила пропажу в 120 тысяч рублей. Позже аналогичным способом были украдены шубы из автосалона на улице Красноармейской и из гардероба методического центра по улице Циолковского, каждая стоимостью 80 тысяч рублей.

«Полицейские после совершения второго преступления оперативно получили в работу записи видеонаблюдения, которыми оборудован автосалон. После кропотливого анализа записи полицейские вместе с потерпевшей установили лицо, которое могло быть причастно к совершению преступления. Благодаря оперативно-розыскным мероприятиям личность подозреваемого мужчины была установлена, а вскоре он был задержан по адресу проживания», – рассказали АН «Между строк» в пресс-группе ММУ МВД «Нижнетагильское».

Подозреваемым оказался ранее неоднократно судимый за имущественные преступления 38-летний неработающий житель центра города, который дал признательные показания. Украденные шубы из больницы и автосалона были возвращены законным владельцам. Местонахождение третьей в настоящий момент устанавливается.

Агентство новостей «Между строк»