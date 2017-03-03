В Нижнем Тагиле задержан нападавший на женщин вор-рецидивист

Тагильские полицейские поймали с поличным 30-летнего вора-рецидивиста. Накануне утром безработный житель Верхнего Тагила, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в центре города вырвал из рук женщины сумку и попытался скрыться. В этот момент его и задержали, неместный преступник не знал, что бежит прямиком к отделу ГИБДД.

«Инспектор дежурной части Евгений Азаров услышал крик женщины, которая с ручками от женской сумки через двор отдела ГИБДД бежала за мужчиной от проспекта Мира в сторону улицы Циолковского. Полицейский окликнул своих коллег, которые сдавались с ночной смены, и вместе они задержали нетрезвого мужчину, убегающего с женской сумкой с кошельком, где было четыре тысячи рублей», – рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

Когда подозреваемого доставили в отдел полиции, выяснилось, что он причастен к ограблениям ещё как минимум двух женщин за одни сутки. В этот же день он забрал у 23-летней девушки сумку с кошельком, где находилось 10 тысяч рублей и банковская карта, а 1 марта ограбил на 300 рублей 18-летнюю студентку.

30-летний задержанный уже не раз был судим за кражи и грабежи. В марте 2016 года он вышел из тюрьмы, где отбывал наказание более 10 лет. По каждому из трёх новых эпизодов возбуждены уголовные дела, подозреваемый проверяется на причастность к другим преступлениям. Правоохранители просят пострадавших обратиться в дежурную часть ОП № 18 (ул. Красная, 10) либо позвонить по телефонам (3435) 47-71-02 или 02.

Агентство новостей «Между строк»