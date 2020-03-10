В Нижнем Тагиле задержали уличного грабителя

9 марта на пульт вневедомственной охраны Росгвардии из дежурной части отдела полиции № 16 поступила информация о том, что на улице Пархоменко неизвестный мужчина похитил у 60-летней женщины сумку и скрылся. Со слов заявительницы был составлен подробный портрет подозреваемого, на его розыск были ориентированы все наряды ППС, вневедомственной охраны и сотрудники уголовного розыска.

«Вскоре группой задержания вневедомственной охраны Росгвардии в составе прапорщика Виктора Зверева и старшего сержанта Александра Махмутова (на фото) в ходе патрулирования совместно с потерпевшей был замечен гражданин, схожий по приметам с подозреваемым. Увидев служебный автомобиль, мужчина попытался скрыться, но был задержан», — сообщили АН «Между строк» в пресс-службе Росгвардии.

Задержанным оказался 27-летний ранее судимый за убийство, грабёж и кражу местный житель, находящийся под административным надзором. Позже мужчина дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Грабёж».