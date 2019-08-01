В Нижнем Тагиле задержали троих «чёрных лесорубов»

В Нижнем Тагиле были задержаны трое «чёрных лесорубов». По данным пресс-службы Минприроды региона, в период с 24 по 31 июля они совершали незаконные рубки на территории лесного фонда Городского и Николо-Павловского участковых лесничеств.

Браконьеры были пойманы с поличным во время ночного рейда, проведённого правоохранителями и лесниками. Было установлено, что за восемь дней злоумышленники вырубили 213,6 кубометра сосны. Ущерб от их действий составил порядка 5,5 миллиона рублей.

«В ходе оперативно-следственных мероприятий у них изъяли орудия незаконной лесозаготовки: бензопилы и лесовоз, а также всю вырубленную древесину», — рассказали АН «Между строк» в Минприроды.

Нарушителям грозит уголовная ответственность за незаконную рубку лесных насаждений. Санкции статьи предусматривают штраф до 1,5 миллиона рублей или лишение свободы сроком до 4 лет, а также полное возмещение причинённого ущерба.