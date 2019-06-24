В Нижнем Тагиле задержали серийных похитителей бензина

Полицейские по горячим следам задержали подозреваемых в краже бензина — двоих жителей Вагонки 20 и 25 лет. Ранее молодые люди уже были судимы за аналогичные преступления.

Ночью в дежурную часть полиции поступило сообщение от жильцов дома по Уральскому проспекту: они заметили двух молодых людей со шлангом, сливающих топливо у припаркованных во дворе автомобилей.

«На место происшествия выехали сотрудники отдела полиции № 20. Злоумышленники, заметив полицейскую машину, попытались скрыться на серебристом ВАЗ-2110», — сообщили в полиции.

Правоохранители стали преследовать нарушителя. Водитель проигнорировал требование полицейских к остановке и продолжил движение в сторону Дзержинского района по Восточному шоссе. В частном секторе на улице Киевской водитель и пассажир бросили машину и попытались скрыться, но были задержаны.

«При досмотре транспортного средства сотрудники полиции обнаружили 6 пластиковых канистр, в которых находилось около 40 литров горючего, два шланга и два государственных регистрационных знака. Общий ущерб составил порядка 1700 рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ», — рассказали правоохранители.

В ходе разбирательства выяснилось, что на момент задержания на автомобиле злоумышленников были установлены госномера с другого транспортного средства. По окончании проверки по данному факту будет принято процессуальное решение.