В Нижнем Тагиле задержали семейную пару налётчиков из Башкирии

В Нижнем Тагиле полицейские задержали семейную пару из Башкирии, подозреваемую в совершении разбойного нападения. Ранее сожители уже неоднократно имели проблемы с законом.

Как рассказали в пресс-службе МВД по Республике Башкортостан, инцидент произошёл в Белорецком районе региона. Подозреваемые напали с ножом на 39-летнюю работницу склада и похитили 42 тысячи рублей из кассы.

«Как установили полицейские, в помещение пришли двое неизвестных. Пока мужчина стоял позади, его знакомая достала нож и, угрожая им, потребовала деньги. Испуганная жертва передала налётчикам всё, что находилось в кассе. После получения денег нападавшие сразу скрылись», — рассказали в ведомстве.

В ходе оперативно-следственных действий удалось выяснить, что парочка прячется от правосудия в Нижнем Тагиле. После задержания выяснилось, что похищенные деньги они потратили на продукты и аренду жилья в незнакомом городе.

Следователем отдела МВД России по Белорецкому району возбуждено уголовное дело по факту разбоя. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.