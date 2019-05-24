В Нижнем Тагиле задержали рецидивиста, ограбившего пенсионера на Вагонке

Полиция Нижнего Тагила по горячим следам задержала 34-летнего жителя, ограбившего пенсионера на проспекте Дзержинского, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское».

В ведомстве рассказали, что 23 мая в отдел полиции № 17 обратился пенсионер, который сообщил, что стал жертвой грабителя. 63-летний житель Вагонки решил продать принадлежащий ему телевизор, для этого он направился в ближайшую скупку бытовой техники. На данное мероприятие он пошёл не один, а со своей спутницей.

«В то время, когда пара оформляла сделку по товару, в помещении магазина появилась нетрезвая компания, на которую обратили внимание сам мужчина и его знакомая. После получения наличных денег пара вышла из скупки и стала дожидаться такси. Компания из нетрезвых последовала за потерпевшим и стала навязчиво предлагать пенсионеру пойти потратить заработанные им деньги вместе с ними. Вдобавок изрядно подвыпившие мужчины стали нелицеприятно выражаться в адрес его спутницы. Через какое-то время мужчины отстали», — рассказали в полиции.

Чуть позднее потерпевший попросил свою знакомую отдать ему деньги за проданный телевизор. Женщина протянула 3 тысячи рублей, но в этот момент к потерпевшему подбежал злоумышленник и с силой выхватил денежные купюры, после чего скрылся. Пожилой мужчина узнал обидчика, так как он был одним из той компании выпивших людей. Пенсионер обратился в полицию, где сообщил приметы злоумышленника.

«Незамедлительно сотрудники уголовного розыска организовали комплекс оперативных мероприятий, направленный на установление личности грабителя. В настоящее время неработающий, ранее судимый за имущественные преступления 34-летний житель Дзержинского района дал признательные показания. По признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 УК Российской Федерации возбуждено уголовное дело (открытое хищение чужого имущества). Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы сроком до четырёх лет», — отметили в ведомстве.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.