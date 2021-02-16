В Нижнем Тагиле задержали предполагаемого педофила

Сотрудники полиции Нижнего Тагила задержали 39-летнего местного жителя, подозреваемого в педофилии. В первых числах февраля в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста». Само преступление было совершено ещё в 2014 году, но стало о нём известно только сейчас.

«Мама 10-летней девочки увидела переписку дочки в соцсетях со своей подружкой, где присутствовала ненормативная лексика. Когда женщина стала выяснять, откуда она знает такие слова, то дочь ей рассказала, что так выражался сожитель матери во время изнасилования. Ребёнку тогда было всего 4 года», — рассказал источник АН «Между строк».

По словам собеседника редакции, мужчина даже предлагал переписать на свою бывшую возлюбленную автомобиль, чтобы та не подавала заявление в полицию, но женщина не поддалась на уговоры. Медицинская экспертиза показала, что повреждения органов у девочки соответствуют давности, когда было совершено предполагаемое преступление.

Подозреваемый был задержан 9 февраля. Известно, что мужчина работает слесарем в одной из управляющих компаний и ранее не судим.