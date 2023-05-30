В Нижнем Тагиле задержали наркозакладчика в женском халате (ВИДЕО)

В Нижнем Тагиле задержали очередного закладчика наркотиков. В квартире мужчины, который в момент задержания был одет в женский халат, нашли более 50 граммов запрещённых веществ, сообщает в своём репортаже Свердловское областное телевидение.

Наркотики подозреваемый хранил на кухне. В шкафах с подсолнечным маслом и крупами полицейские обнаружили уже подготовленные свёртки с героином и метадоном. Ранее мужчина, который сам является наркозависимым, уже получал условный срок за хранение. Тагильчанина переодели и заключили под стражу. Заведено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических веществ в особо крупном размере). Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.