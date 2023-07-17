В Нижнем Тагиле задержали наркоторговку

В Нижнем Тагиле сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков в ходе оперативно-профилактических мероприятий вышли на 29-летнюю тагильчанку, подозреваемую в сбыте запрещённых веществ. Как сообщает пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское», женщину задержали при выходе из подъезда собственного дома на улице Карла Маркса.

В ходе личного досмотра в её рюкзаке полицейские обнаружили 31 свёрток с каннабисом и мефедроном. В квартире тагильчанки найдены ещё свёртки с аналогичным содержимым. В общей сложности сотрудники изъяли около 70 граммов наркотических веществ.

«По оперативной информации, преступной деятельностью подозреваемая занималась с начала этого года. Получая наркотические средства крупными партиями, женщина осуществляла фасовку на мелкие дозы, в дальнейшем раскладывала их в тайники-закладки», — сообщили в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

Ранее тагильчанка к уголовной ответственности не привлекалась, в настоящее время в отношении неё возбуждены уголовные дела по фактам сбыта и покушения на сбыт наркотических средств в крупном размере. Судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.