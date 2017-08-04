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07 Авг 2017 12:04 | Метки: Новости Нижнего Тагила, происшествия

В Нижнем Тагиле задержали лжетеррориста

В отношении 49-летнего жителя Нижнего Тагила возбуждено уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма (ч. 1 ст. 207 УК РФ). Полицейские установили личность и задержали на Вагонке подозреваемого в лжеминировании.

Неизвестный позвонил в полицию 6 июля около 23:00 и сообщил о минировании отделения финансово-кредитного учреждения в Красноуральске. По словам дежурного офицера, звонивший был пьян. Никаких опасных предметов по указанному злоумышленником адресу и на прилегающей территории обнаружено не было.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции совместно с представителями других правоохранительных органов установили номер телефона, с которого был осуществлён звонок. Находившегося в состоянии алкогольного опьянения подозреваемого, проживающего в Нижнем Тагиле на улице Ильича, накануне задержали в его квартире. Сыщики изъяли сотовый телефон его сожительницы, с номера которого поступил звонок, в качестве вещественного доказательства»,  рассказали в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское».

49-летний ранее судимый сантехник не смог внятно объяснить причину своего поступка. В отделе полиции № 17 он дал признательные показания.

За ложное сообщение об акте терроризма законодательством предусмотрено наказание до трёх лет лишения свободы.

Агентство новостей «Между строк»

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