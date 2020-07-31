В Нижнем Тагиле за заслуги перед городом наградят двух врачей и ещё трёх жителей города

В Нижнем Тагиле знаком отличия «За заслуги перед городом» наградят пятерых жителей. В списке два врача: заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии, врач-анестезиолог инфекционной больницы Алексей Курлыкин и заведующий эндоскопическим отделением, врач-эндоскопист Демидовской горбольницы Михаил Шалагин. Также почётные знаки получат: артистка Нижнетагильского театра кукол Светлана Шибнева, директор школы № 95 Елена Репина и президент Торгово-промышленной палаты Нижнего Тагила Борис Соколов. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте города и подписано мэром.

Знак отличия «За заслуги перед городом» учредили в 2012 году. Он присваивается в Нижнем Тагиле ежегодно, накануне празднования Дня города. Знак является формой поощрения тагильчан за выдающиеся достижения в сфере социально-экономического развития муниципалитета, а также за проявленные мужество, смелость и отвагу (при спасении людей во время какой-либо ЧС). Такой знак есть, например, у главного тагильского полицейского Ибрагима Абдулкадырова и актрисы драмтеатра Изы Высоцкой.