В Нижнем Тагиле за три года появятся более 100 новых опор сотовой связи

Более 100 новых опор сотовой связи появятся в Нижнем Тагила в ближайшие три года — так мэрия намерена навести порядок в размещении сетей, принадлежащих различным сотовым операторам. Администрация Нижнего Тагила и группа компаний «Русские Башни» заключили соглашение о намерениях в сфере реализации на территории города программы «Цифровая экономика Российской Федерации». В рамках договорённостей стороны намерены создавать и развивать на территории города телекоммуникационную инфраструктуру за счёт опор освещения и городских транспортных сетей.

«Сейчас на территории Нижнего Тагила работают шесть независимых друг от друга сотовых операторов, — пояснил АН “Между строк” главный архитектор Нижнего Тагила Вадим Шуванов. — В своё время им было выдано большое количество разрешений на размещение отдельных объектов. Некоторые сотовые антенны располагаются на чьём-то имуществе, например на крышах многоквартирных домов. У нас даже нет полной информации о количестве таких объектов. Операторы не спешат нам её предоставить. Последние 1,5 года наше управление стало рекомендовать операторам каким-то образом объединить усилия или разработать единый подход к расстановке своих объектов. У нас в городе и так достаточно опор и других линий, на которых можно разместить антенны сотовых операторов, поэтому загромождать улицы отдельными вышками нецелесообразно».

По словам Шуванова, пока ни один из сотовых операторов не только не предоставил данную схему, но и не выразил желания объединяться с конкурентами. В конце августа ООО «Сервис-Телеком» и ПАО «Мобильные телесистемы» подали несколько исков в арбитражный суд к управлению архитектуры и градостроительства мэрии Нижнего Тагила за отказ предоставить им участки под строительство новых опор.

«Мы живём в правовом государстве, и если суд встанет на их сторону, то мы будем вынуждены подчиниться», — поясняет Шуванов.

Соглашение с «Русскими башнями», по мнению чиновников, позволит контролировать количество новых сотовых вышек. Кроме этого, за счёт сдачи в аренду муниципального имущества городская казна получит дополнительный доход.

«Без сомнения, инновационные решения в сфере телекоммуникации дадут стимул к развитию городских предприятий как промышленной, так и социальной сферы и, конечно, сделают жизнь тагильчан более комфортной, — подчеркнул при подписании соглашения глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев. — Кроме этого, “Русские Башни” — социально ориентированная компания. Мы уже ведём с её руководством переговоры об участии в различных проектах социальной направленности на территории города».

«Русские башни» планируют вложить в проект порядка 150 млн рублей. Уже в 2019 году в городе появится 39 новых опор двойного назначения с возможностью размещения на них оборудования сети подвижной радиотелефонной связи стандарта LTE и других перспективных стандартов (в том числе 5G). Ещё 40 опор установят в 2020 году, 22 опоры — в 2021 году.

Отметим, что «Русские Башни» входят в топ-15 крупнейших независимых башенных операторов Европы, а общее количество объектов компании превышает 4300 в 60 регионах России.