В Нижнем Тагиле за три часа ПДД нарушили 46 пешеходов

Накануне в Нижнем Тагиле во время рейдового мероприятия сотрудники ГИБДД за три часа оштрафовали 46 пешеходов, пересекавших проезжую часть в неположенном месте вблизи пешеходного перехода. Также было выявлено 12 водителей, которые не предоставили преимущество в движении пешеходам, рассказали АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД.

«В соответствии с пунктом 4.3 ПДД пешеходы должны переходить дорогу по пешеходным переходам, в том числе по подземным и надземным, а при их отсутствии — на перекрёстках по линии тротуаров или обочин. Подойдя к пешеходному переходу, нужно убедиться в своей безопасности, в том, что все транспортные средства остановились и пропускают вас. В тёмное время суток используйте световозвращающие элементы в одежде», — отмечают в Госавтоинспекции.

Всего на дорогах нижнего Тагиал с начала 2021 года в результате ДТП на пешеходных переходах травмировано 15 человек.