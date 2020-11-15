В Нижнем Тагиле за сутки зарегистрировали 8 новых случаев заражения коронавирусом

За сутки в Нижнем Тагиле подтвердили 8 случаев заражения коронавирусной инфекцией, всего в Свердловской области выявлено 333 новых случая, сообщает региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.

Помимо тагильчан случаи заболевания подтверждены у жителей Екатеринбурга (+164), Алапаевского района, Арамильского городского округа, Асбеста, Белоярского городского округа, Берёзовского, Верхней Салды, Верх-Нейвинского, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, ЗАТО Свободный, Ирбитского района, Краснотурьинска, Красноуральска, Каменска-Уральского и Каменского района, Качканара, Камышлова и Камышловского района, Нижней Салды, Нижнего Тагила, Нижнесергинского района, Нижней Туры, Первоуральска, Пышминского городского округа, Ревды, Сухого Лога, Серова, Слободо-Туринского района, Сысертского и Тавдинского городских округов. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 40 671.

425 пациентов находятся в тяжёлом состоянии, 295 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 187 — на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести — 1724. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. Выписано 336 человек. Общее число выписанных достигло 32 822. Зарегистрировано 7 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 889.

В России за последние сутки зафиксировано 22 572 новых случая коронавируса, 352 летальный исход, полностью выздоровели 14 456 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлен 1 925 825 случая коронавируса в 85 регионах, зафиксировано 33 186 летальных исхода, 1 439 985 человек выздоровели.