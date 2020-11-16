В Нижнем Тагиле за сутки зарегистрировали 39 новых случаев заражения коронавирусом

За сутки в Нижнем Тагиле подтверждено 39 случаев заражения коронавирусной инфекцией, всего в Свердловской области выявлен 341 новый заболевший, сообщает региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.

Диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+96), Алапаевска и Алапаевского района, Арамильского городского округа, Артёмовского, Артинского и Ачитского городских округов, Асбеста, Байкаловского района, Белоярского городского округа, Берёзовского, Богдановича, Бисерти, Верхней Салды, Верхней Пышмы, Горноуральского городского округа, Дегтярска, ЗАТО Свободный, Ивделя, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Карпинска, Краснотурьинска, Качканара, Кировграда, Камышлова и Камышловского района, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, Невьянска, Нижних Серёг, Нижней Туры, Нижнего Тагила, Новой Ляли, Первоуральска, Пышминского городского округа, Ревды, Режа, Серова, Староуткинска, Сухого Лога, Среднеуральска, Сысертского, Тавдинского и Туринского городских округов, посёлка Уральский.

Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 41 012.

Состояние 434 госпитализированных оценивается как тяжёлое, 300 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 196 — на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу № 40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, — 2116. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. Выписано 346 человек. Общее число выписанных достигло 33 168.

Зарегистрировано 10 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев — 899. На 16 ноября 2020 года в России зафиксировано 1 948 603 случая заражения COVID-19. Общее число смертей от коронавирусной инфекции в России составляет 33 489 человек, сегодня зафиксировано 303 случая смерти.