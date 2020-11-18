В Нижнем Тагиле за сутки зарегистрировали 16 новых случаев заражения коронавирусом

За сутки в Нижнем Тагиле подтверждено 16 случаев заражения коронавирусной инфекцией, всего в Свердловской области выявлено 358 новых заболевших, сообщает региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.

Диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+235), Артёмовского, Артинского городского округа, Берёзовского, Бисерти, Верхней Пышмы, Верхотурья, Ирбита, Красноуральска, Красноуфимска, Каменска-Уральского, Кировграда, Нижней Салды, Нижнего Тагила, Новой Ляли, Невьянска, Первоуральска, Ревды, Среднеуральска, Серова и Сосьвы.

Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 41 719. Состояние 472 госпитализированных оценивается как тяжёлое, 317 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 207 — на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в государственные больницы (находящиеся под управлением Минздрава региона), составляет 1050, проходящих лечение в муниципальных больницах (находящихся под управлением Горздрава Екатеринбурга) — 2460. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. Выписано 363 человека. Общее число выписанных достигло 33 882. Зарегистрировано 10 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев — 917.

На 18 ноября 2020 года в России зафиксировано 1 991 998 случаев заражения COVID-19. Количество погибших от коронавирусной инфекции в России составляет 34 387 человек.