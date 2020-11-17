В Нижнем Тагиле за сутки зарегистрировали 12 новых случаев заражения коронавирусом

За сутки в Нижнем Тагиле подтверждено 12 случаев заражения коронавирусной инфекцией, всего в Свердловской области выявлено 349 новых заболевших, сообщает региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.

Диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+191), Алапаевска и Алапаевского района, Артёмовского, Артинского городского округа, Байкаловского района, Бисерти, Волчанска, Верхней Пышмы, Верхнего Тагила, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Ирбита и Ирбитского района, Качканара, Кировграда, Каменска-Уральского и Каменского района, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Нижнего Тагила, Нижнесергинского района, Первоуральска, Ревды, Режа, Староуткинска, Сухого Лога, Серова, Сысертского, Тавдинского и Шалинского городских округов.

Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 41 361.

Состояние 459 госпитализированных оценивается как тяжёлое, 320 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 206 — на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в государственные больницы (находящиеся под управлением Минздрава региона), составляет 965, проходящих лечение в муниципальных больницах (находящихся под управлением Горздрава Екатеринбурга), — 2581. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.

Выписан 351 человек. Общее число выписанных достигло 33 519. Зарегистрировано 8 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев — 907.

На 17 ноября 2020 года в России зафиксировано 1 971 013 (+22 410 за сутки) случаев заражения COVID-19. Количество погибших от коронавирусной инфекции в России составляет 33 931 человек, сегодня зафиксировано 442 случая смерти.