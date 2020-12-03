В Нижнем Тагиле за сутки зафиксировано 27 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией

За минувшие сутки на Среднем Урале выявлено 382 новых случая COVID-19. Из них 27 — в Нижнем Тагиле и 207 — в Екатеринбурге. Всего с начала пандемии в Нижнем Тагиле COVID-19 заболели 3052 человека. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 47 445.

Состояние 648 госпитализированных оценивается как тяжёлое, 333 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 237 — на аппаратах ИВЛ. Выписано 386 человек. Общее число выписанных достигло 39 674. Зарегистрировано 13 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев — 1060.