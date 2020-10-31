В Нижнем Тагиле за сутки зафиксировано 17 новых случаев коронавируса

За последние сутки в Нижнем Тагиле коронавирусной инфекцией заразились 17 человек, всего в Свердловской области зарегистрировано 278 новых случаев коронавируса, сообщает региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.

Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 36 212.

«Состояние 299 госпитализированных оценивается как тяжёлое, 139 человек находятся на аппаратах ИВЛ. Выписано 290 человек. Общее число выписанных достигло 28 303. Зарегистрировано 6 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев смерти от коронавирусной инфекции — 772», — сообщили в штабе.

В России за последние сутки выявлено 18 140 новых случаев коронавируса, зафиксировано 334 летальных исхода, полностью выздоровели 14 854 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 618 116 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 27 990 летальных исходов, выздоровели 1 215 414 человек.