В Нижнем Тагиле за сутки выявлено 22 новых случая коронавируса

На территории Свердловской области выявлено 273 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, 22 из них обнаружено в Нижнем Тагиле, сообщает региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.

Заражение также лабораторно подтверждено у жителей Екатеринбурга (+155), Арамильского городского округа, Асбеста, Белоярского городского округа, Бисерти, Волчанска, Верхней Пышмы, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Краснотурьинска, Красноуральска, Каменска-Уральского, Красноуфимска и Красноуфимского района, Нижних Серёг, Первоуральска, Полевского, Пышминского городского округа, Ревды, Рефтинского, Сухого Лога, Среднеуральска, Североуральска, Серова, Сысертского городского округа, Тавдинского и Туринского городских округов. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 34 225.

«Состояние 215 госпитализированных оценивается как тяжёлое, 184 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 102 — на аппаратах ИВЛ. Выписано 253 человека. Общее число выписанных достигло 26 354. Зарегистрировано 3 случая смерти больных COVID-19. Общее число случаев — 736», — рассказали в штабе.

В России за последние сутки выявлен 16 521 новый случай коронавируса в 85 регионах, зафиксировано 296 летальных исходов, полностью выздоровели 11 567 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 497 167 случаев коронавируса в 85 регионах. Зафиксировано 296 летальных исходов, полностью выздоровели 11 567 человек.