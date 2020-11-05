В Нижнем Тагиле за сутки выявили 27 заболевших коронавирусом

За прошедшие сутки в Нижнем Тагиле лабораторно подтверждено 27 случаев заражения коронавирусной инфекцией, всего на территории Свердловской области выявлено 287 заболевших, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Вирус обнаружили у жителей Екатеринбурга (+84), Арамильского городского округа, Асбеста, Байкаловского района, Берёзовского, Богдановича, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Волчанска, Верх-Нейвинского, Горноуральского городского округа, Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Качканара, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуральска, Кушвы, Нижней Туры, Невьянска, Первоуральска, Ревды, Режа, Серова, Североуральска, Слободо-Туринского района, Среднеуральска, Сухого Лога, Сысертского и Тавдинского городских округов. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 37 613.

«Состояние 327 госпитализированных оценивается как тяжёлое, 252 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 168 — на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу № 40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, — 1396. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. Выписано 283 человека. Общее число выписанных достигло 29 714. Зарегистрировано 7 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев — 807», — рассказали в штабе.

В России за последние сутки выявлено 19 404 новых случая коронавируса, зафиксировано 292 летальных исхода, полностью выздоровели 12 238 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 712 858 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 29 509 летальных исходов, выздоровели 1 279 169 человек.