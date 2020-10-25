В Нижнем Тагиле за сутки выявили 25 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией

На территории Свердловской области выявлено 276 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 25 из них обнаружено в Нижнем Тагиле, сообщает региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.

Общее количество зафиксированных в регионе случаев COVID-19 составляет 34 501. За сутки зарегистрировано ещё 3 случая смерти больных с этим диагнозом (за всё время пандемии 739 летальных случаев).

«Состояние 229 госпитализированных оценивается как тяжелое, 191 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 116 – на аппаратах ИВЛ. Выписано 224 человека за сутки, всего — 26 578», — рассказали в штабе.

В России за последние сутки выявлено 16 710 новых случаев коронавируса в 84 регионах, зафиксировано 229 летальных исходов, полностью выздоровели 7 704 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 513 877 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 26 050 случаев летального исхода, выздоровели 1 138 522 человека.