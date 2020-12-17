В Нижнем Тагиле за сутки выявили 25 новых случаев заражения COVID-19

На Среднем Урале за минувшие сутки выявлено ещё 397 случаев COVID-19. Из них в Нижнем Тагиле — 25, сообщает оперативный штаб Свердловской области. Всего в регионе новым коронавирусом заразились уже 52 933 человека, 3324 из них — в Нижнем Тагиле.

Состояние 652 госпитализированных оценивается как тяжёлое, 366 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 242 — на аппаратах ИВЛ. В Свердловской области за сутки зарегистрировано 15 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев — 1279.