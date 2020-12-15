В Нижнем Тагиле за сутки выявили 18 новых случаев заражения COVID-19

В Нижнем Тагиле за минувшие сутки выявлено 18 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб Свердловской области. Всего с начала пандемии в Нижнем Тагиле COVID-19 заболели 3280 человек. В Свердловской области — 384 новых случая, всего с начала пандемии в регионе заразились 52 141 человек.

Состояние 614 госпитализированных оценивается как тяжёлое, 352 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 228 — на аппаратах ИВЛ. В Свердловской области зарегистрировано 18 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев — 1248.