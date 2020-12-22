В Нижнем Тагиле за сутки выявили 17 новых случаев заражения COVID-19

На Среднем Урале за минувшие сутки выявлено 400 случаев COVID-19. Из них в Нижнем Тагиле — 17, сообщает оперативный штаб Свердловской области. Всего в регионе новым коронавирусом заразились уже 54 939 человек, 3410 из них — в Нижнем Тагиле.

Состояние 546 госпитализированных оценивается как тяжёлое, 333 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 211 — на аппаратах ИВЛ. Зарегистрировано 17 случаев смерти больных COVID-19. Общее число летальных случаев — 1360.