В Нижнем Тагиле за сутки выявили 15 новых случаев заражения коронавирусом

В Нижнем Тагиле за минувшие сутки выявлено 15 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб Свердловской области. Всего с начала пандемии в Нижнем Тагиле COVID-19 заболели 3225 человек. В Свердловской области — 401 новый случай, всего с начала пандемии в регионе заразились 50 971 человек.

Состояние 591 госпитализированного оценивается как тяжёлое, 347 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 240 — на аппаратах ИВЛ. Зарегистрировано 16 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев — 1195. Также за сутки было выписано 406 человек. Общее число выписанных достигло 43 237.