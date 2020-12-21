В Нижнем Тагиле за сутки выявили 15 новых случаев заражения COVID-19

На Среднем Урале за минувшие сутки выявлено 396 случаев COVID-19. Из них в Нижнем Тагиле — 15, сообщает оперативный штаб Свердловской области. Всего в регионе новым коронавирусом заразились уже 54 539 человек, 3393 из них — в Нижнем Тагиле.

Состояние 630 госпитализированных оценивается как тяжёлое, 364 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 226 — на аппаратах ИВЛ. Зарегистрировано 15 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев — 1343.