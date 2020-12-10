В Нижнем Тагиле за сутки выявили 12 случаев заражения коронавирусом

В Нижнем Тагиле за минувшие сутки выявлено 12 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб Свердловской области. Всего с начала пандемии в Нижнем Тагиле COVID-19 заболели 3192 человека. В Свердловской области — 392 новых случая, всего с начала пандемии в регионе заразились 50 168 человек.

Состояние 597 госпитализированных оценивается как тяжёлое, 335 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 230 — на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в государственные больницы (находящиеся под управлением Минздрава региона), составляет 925, проходящих лечение в муниципальных больницах (находящихся под управлением горздрава Екатеринбурга) — 2449. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.

Зарегистрировано 14 случаев смерти больных COVID-19 в регионе. Общее число летальных случаев — 1162.