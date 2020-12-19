В Нижнем Тагиле за сутки выявили 11 новых случаев заражения COVID-19

На Среднем Урале за минувшие сутки выявлено 405 случаев COVID-19. Из них в Нижнем Тагиле — 11, сообщает оперативный штаб Свердловской области. Всего в регионе новым коронавирусом заразились уже 53 740 человек, 3354 из них — в Нижнем Тагиле.

Состояние 620 госпитализированных оценивается как тяжелое, 370 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 234 – на аппаратах ИВЛ. Выписано 408 человек. Общее число выписанных достигло 46 037. За сутки зарегистрировано 17 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 1 312.