В Нижнем Тагиле за сутки коронавирусом заразились 15 человек

За прошедшие сутки ещё у 15 жителей Нижнего Тагила подтвердилось заражение коронавирусной инфекцией, всего в Свердловской области выявлено 290 новых случаев коронавируса, сообщает региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.

Помимо тагильчан, диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+91), Алапаевска и Алапаевского района, Арамильского городского округа, Артёмовского, Артинского и Ачитского городских округов, Асбеста, Белоярского городского округа, Берёзовского, Байкаловского района, Богдановича, Верхней Салды, Верхней Пышмы, Верхотурья, Горноуральского городского округа, Дегтярска, ЗАТО Свободный, Ирбита, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова, Кушвы, Нижней Салды, Нижних Серёг, Нижней Туры, Нижнего Тагила, Невьянска, Первоуральска, Пышминского городского округа, Ревды, Режа, Сухого Лога, Среднеуральска, Североуральска, Серова, Сысертского, Туринского и Тавдинского городских округов. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 35 650.

«Состояние 279 госпитализированных оценивается как тяжёлое, 235 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 153 — на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу № 40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, — 1019. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. Выписано 315 человек. Общее число выписанных достигло 27 712. Зарегистрировано 7 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев — 759», — рассказали в оперштабе.

В России за последние сутки выявлено 17 717 новых случаев коронавируса в 85 регионах, зафиксировано 366 летальных исходов, полностью выздоровели 14 740 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 581 693 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 27 301 летальный исход, выздоровел 1 186 041 человек.