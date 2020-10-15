В Нижнем Тагиле за сутки коронавирусом заразились 10 человек. Всего в Свердловской области заболели 213 жителей

На территории Свердловской области за пошедшие сутки выявлено 213 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Диагноз подтверждён у жителей Екатеринбурга (+144), Богдановича, Кушвы, Нижнего Тагила (+10), Полевского, Первоуральска, Каменска-Уральского, Верхней Пышмы, Ревды, Дегтярска, Верх-Нейвинского, Красноуфимска, Нижнесергинского муниципального района, Асбеста, Ачитского городского округа, Тугулыма, Карпинска, Горноуральского городского округа, Краснотурьинска, Североуральска, Кировграда, ЗАТО Свободный, Слободо-Туринского муниципального района. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 31974.

«Состояние 190 госпитализированных оценивается как тяжёлое, 168 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 94 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 617. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. Выписано 196 человек. Общее число выписанных достигло 23729. Зарегистрировано 7 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 672», — сказали в штабе.

В России за последние сутки выявлено 13754 новых случая коронавируса в 85 регионах, зафиксировано 286 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 8392 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 1354163 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 23491 летальный исход, выздоровели 1048097 человек.