В Нижнем Тагиле за стуки выявлено 26 новых случаев коронавируса

На территории Свердловской области выявлено 268 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 26 из них обнаружено в Нижнем Тагиле, сообщает региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.

Заражение также лабораторно подтверждено у жителей Екатеринбурга (+155), Арамильского городского округа, Асбеста, Белоярского городского округа, Бисерти, Волчанска, Верхней Пышмы, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Краснотурьинска, Красноуральска, Каменска-Уральского, Красноуфимска и Красноуфимского района, Нижних Серёг, Первоуральска, Полевского, Пышминского городского округа, Ревды, Рефтинского, Сухого Лога, Среднеуральска, Североуральска, Серова, Сысертского городского округа, Тавдинского и Туринского городских округов. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 33952.

«Состояние 217 госпитализированных оценивается как тяжёлое, 177 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 107 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 704. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. Выписано 302 человека. Общее число выписанных достигло 26101. Зарегистрировано 5 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 733», — рассказали в штабе.

В России за последние сутки выявлено 17340 новых случаев коронавируса в 85 регионах, зафиксировано 283 летальных исхода, полностью выздоровели 11263 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 1480646 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 25525 летальных исходов, выздоровел 1119251 человек.