В Нижнем Тагиле за ночь сгорел гараж и две машины, пожарные успели спасти двоих людей

9 сентября в Нижнем Тагиле на улице Садоводов сгорел гараж и два автомобиля. Сообщение о возгорании поступило около 23 часов.

Как рассказали в пресс-службе МЧС России по Свердловской области, на площади 70 квадратных метров сгорели надворные постройки, гараж, автомобили «Газель» и Toyota Mark, также повреждена кровля двух частных жилых домов. Пожарные спасли двоих людей. Огонь потушили примерно за 20 минут, разбирать сгоревшие конструкции закончили к 02:15.