В Нижнем Тагиле за неделю составлено 143 протокола на нарушителей антиковидных мер

За прошедшую неделю было составлено 143 протокола на нарушителей антиковидных мер. Контрольные группы, в состав которых вошли сотрудники МВД, Роспотребнадзора, специалисты администраций районов и города, провели 965 профилактических бесед, проинспектировали 148 единиц транспорта и 446 торговых точек.

По итогам рейдов составлено 135 протоколов по статье 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения). Ещё 8 протоколов оформили по статье 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).

В пресс-службе администрации города отмечают, что в большей части проверенных объектов требования о проверке QR-кодов о вакцинации и посещении заведений клиентами в медицинских масках выполнялись. Рейды по мониторингу соблюдения антиковидных мер в общественных заведениях Нижнего Тагила будут продолжаться и дальше.